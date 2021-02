Bad Homburg v.d.H. (ots) - Für viele Menschen ist in der aktuellen Krise nicht nur das Risiko einer Infektion, sondern vor allem auch der Stress der zahlreichen Veränderungen sehr belastend. Das Gesundheitsportal Health Rise hat unter www.health-rise.de/thema/jetzt-gesund-bleiben nützliche Tipps für ein gesundes Leben in der Pandemie zusammengestellt. Immunsystem stärken, Meditation und Achtsamkeit, Onlinekurse gegen Stress und Bewegungsmangel, Homeoffice unter Gesundheitsaspekten, gesunde Ernährung mit kleinem Geldbeutel - die Experten haben kein Thema ausgelassen, das momentan von besonderem Interesse ist.Was kaum jemand weiß: Die Krankenkassen geben bis zu 100 Prozent Zuschuss zu bestimmten Online-Kursen. Dazu gehören auch Präventionskurse zur gesunden Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Health Rise erklärt haargenau, wie man die Zuschüsse erhält und welche Kurse in der aktuellen Situation angeraten sind."Für viele Menschen sind die heimischen vier Wände zur Zeit alles in einem: Homeoffice, Kita und Mittelpunkt des Lebens, weil man sich nicht mit anderen treffen kann. In dieser Lebenssituation ist es besonders wichtig, gezielt Maßnahmen zu ergreifen, um körperlich und vor allem auch geistig fit zu bleiben und gleichzeitig mental zur Ruhe zu kommen. Hierfür haben wir auf unserem Gesundheitsportal eine umfangreiche Tippsammlung zusammengestellt", sagt Hyun-Min Moon, der CEO von Health Rise.Health Rise (https://www.health-rise.de/) (www.health-rise.de) ist ein unabhängiges Gesundheitsportal mit vier Schwerpunkten, das über 10 Millionen Verbraucher erreicht. Der "Ratgeber" bietet medizinwissenschaftlich geprüfte Fachartikel und Podcasts zu allen wichtigen Gesundheitsthemen. Über "Experten suchen" finden Verbraucher qualifizierte Ärzte, medizinische Einrichtungen, Produkte und Dienstleistungen. Der "Shop" bietet ein breites Angebot rund um Fitness, Ernährung, Wellness & Beauty, alternative Medizin, Mentalcoaching und Seminare. Unter "Meine Apps" steht ein umfangreiches Managementsystem rund um die eigene Gesundheit zur Verfügung. Es gibt Apps für alle wesentlichen Aspekte wie beispielsweise Vorsorgecheck, Blutbild, Impfpass, Medikationsplan, Krankschreibung, Selbsttest, Videoberatung und vieles mehr. Partnern aus dem Gesundheitswesen (Niedergelassene Ärzte, Kliniken, Krankenkassen sowie andere Gesundheitsdienstleister und Produktanbieter) bietet Health Rise auf Wunsch die Anbindung an das Gesundheitsportal an, um Zugang zu einer täglich wachsenden Gemeinschaft gesundheitsbewusster Menschen zu finden.Pressekontakt:Weitere Informationen: Health Rise GmbH,Schaberweg 28a, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe,Tel. 06172 179366-0, E-Mail: info@health-rise.de,Web: www.health-rise.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Health Rise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153182/4839502