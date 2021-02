BASF läuft weiter: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse steht die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) kurz vor einem Rekordhoch. Hier die Analyse:

"Rückblick: Nach einer über zwei Jahre dauernden starken Abwärtsbewegung fand die BASF-Aktie im März 2020 ein Tief bei 37,35 EUR. Anschließend erholte sie sich in einem ersten Schritt auf 58,40 EUR und lief danach mehrere Wochen seitwärts. Ende Oktober kam es zu einer kleinen Bärenfalle. Seitdem läuft der zweite Teil der Erholung seit März. Innerhalb dieser Erholung kam es bisher zu einem Hoch bei 69,24 EUR. Nach einer kleinen Konsolidierung erfolgte am 05. Februar 2021 der Ausbruch. In der letzten Woche kam es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Gestern löste sich der Wert leicht von diesem Trend.

Ausblick: Damit steht einer weiteren Rally in der BASF-Aktie nur wenig im Wege. Die Aktie hat das Potenzial in Kürze auf ein neues Rallyhoch, also über 69,24 EUR auszubrechen und anschließend in Richtung 74,00-74,54 EUR anzusteigen. Wichtig ist, dass sich die Aktie nun konstant über 65,84 EUR behauptet. Ein Rückfall unter diese Unterstützung wäre nämlich ein kurzfristiges Verkaufssignal und würde zumindest auf einen Rücksetzer an das letzte Konsolidierungstief bei 62,56 EUR hindeuten."

Gelingt der Aktie der Ausbruch über die 69,24 Euro, um danach auf 74 Euro anzusteigen, dann wird ein Investment in Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 70 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 70 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000CU30MQ7, wurde beim BASF-Aktienkurs von 67,55 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 74 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+115 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,7455 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,7455 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF4YT23, wurde beim BASF-Kurs von 67,55 Euro mit 0,70 - 0,71 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie in nächster Zeit auf 74 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+86 Prozent) erhöhen - sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de