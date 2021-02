Das neu gegründete Unternehmen Italvolt will die erste "Gigafabrik" für E-Auto-Batteriezellen in Italien bauen. Angekündigt wird eine anfängliche Kapazität von 45 GWh, die später auf 70 GWh erweitert werden könnte. Einige Punkte - etwa der geplante Produktionsstart - sind aber noch nicht bekannt. Der ähnliche Name lässt es bereits vermuten: Hinter Italvolt steckt Lars Carlstrom, der zuvor bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...