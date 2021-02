CompuGroup Medical: Von Rekord zu Rekord

Die Aktie des Software-Unternehmens CompuGroup Medical (WKN: A28890 / ISIN: DE000A288904) gehörte in den vergangenen Jahren zu den Höhenfliegern im TecDAX und im MDAX. Auf Zehnjahressicht legte der Aktienkurs im Schnitt um 21 Prozent jährlich zu, wobei zuletzt im November 2020 ein neues Allzeithoch bei 85,40 Euro markiert wurde.

Neue Rekordhochs dürften in Kürze folgen, denn die Geschäfte laufen blendend, wie die jüngsten Geschäftszahlen wieder einmal gezeigt haben. So wurde der Umsatz im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf einen neuen Rekordwert von 837 Mio. Euro gesteigert. Der Nettogewinn legte auf Jahressicht um elf Prozent auf 73 Mio. Euro zu.

Milliardenumsatz für 2021 erwartet

CompuGroup Medical plant nach dem Rekordjahr 2020 für 2021 erstmals in der bisherigen Firmenhistorie einen Milliardenumsatz. Der Konzern rechnet für das laufende Jahr mit Erlösen zwischen 1,00 und 1,04 Mrd. Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll 2021 im Bereich zwischen 210 und 230 Mio. Euro liegen, nach 197 Mio. Euro im Jahr 2020.

Laut dem Anbieter von eHealth-Lösungen tragen dazu auch zwei große Übernahmen bei, die 2020 zum einen im Kundensegment "Krankenhäuser" in Europa und zum anderen im US-Markt für Arztinformationssysteme abgeschlossen worden sind. Im neuen Jahr 2021 seien weitere Investitionen in neue Technologien und in den Vertrieb geplant, um die zahlreichen neuen Wachstumschancen, die sich durch die schnell voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems ergeben, zu realisieren. Der Vorstand hat sich dabei das Ziel gesetzt, ein starkes organisches Wachstum und attraktive EBITDA-Renditen in den folgenden Jahren zu erreichen.

