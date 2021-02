Die Baidu, Inc. veröffentlicht am Mittwoch Geschäftszahlen. Im Vorfeld präsentieren sich die Titel stark und notieren nahes ihres Allzeithochs. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Kurzfristig aber hat sich der Kurs sehr heiß gelaufen. Die Kursrallye könnte sich nach einer Konsolidierung fortsetzen. Was langfristig jetzt noch in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...