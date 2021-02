Dank der anhaltend starken Entwicklung der Ölpreise ziehen auch die Aktienkurse von Energieriesen wie Royal Dutch Shell oder BP wieder an. Die Shell-Anteile stehen sogar kurz vor einem neuen Kaufsignal. Allerdings dürfte der starke Charttrend in dieser Handelswoche zumindest etwas gebremst werden. Denn am 18. Februar steht bei beiden Aktien der Ex-Tag für die Dividende für das vierte Quartal an. Um in den Genuss der Ausschüttungen zu kommen, müssten Anleger die jeweiligen Papiere bis zum Ende des ...

