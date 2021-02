Der japanische Yen hat in den vergangenen Jahren eine Phase relativer Ruhe in seinem Wechselkurs-Verhältnis zum Euro, aber auch zur Weltreservewährung US-Dollar hinter sich. Dabei hat sich der Euro, wie Chart 1 zeigt, besser gehalten als der in Chart 2 und 3 abgebildete US-Dollar.Dabei befindet sich der Yen in seiner Beziehung zum Euro durchaus nicht in einer spannungsfreien Situation! Auf der Suche nach den Bestimmungsgründen muss man allerdings ein bisschen weiter schauen als nur auf den Devisenmarkt. Denn dieser ist zum einen durch eine seit Jahren andauernde extreme Niedrig- und Nullzinspolitik geprägt, wobei die Zinsdifferenz zum Euro seit dessen "Flatline-Moment' 2015 eher weniger Einfluss haben dürfte.

