Die Baidu, Inc. veröffentlicht am Mittwoch, 17. Februar, Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Die Investoren zeigen sich im Vorfeld zuversichtlich. Baidu ist ein chinesisches Unternehmen, welches die gleichnamige Suchmaschine betreibt. Dabei gilt ?baidu.com? als eine der weltweit am häufigsten aufgerufenen Webseiten. Was langfristig jetzt noch in der Baidu-Aktie steckt und welche Strategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...