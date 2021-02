Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag wieder etwas nachgelassen. Gegen 11.30 Uhr lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 63,13 US-Dollar und somit 0,27 Prozent niedriger als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Minus von 0,51 Prozent auf 59,77 US-Dollar.Gerade das kalte Wetter in den USA sollte den Preis eigentlich stützen, schrieben die Experten der ...

