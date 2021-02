Märkte um 12: Wann startet die nächste DAX-Rallye? - Infineon-Aktie im Höhenflug

Der DAX pendelt am Dienstagmittag im Bereich der 14.100er-Marke seitwärts. Die Chancen für eine neue Kurs-Rallye stehen weiterhin sehr gut, denn von der Konjunkturseite aus gibt es erfreuliche Nachrichten zu vermelden.

Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 71,2 Punkte von 61,8 im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bekanntgab. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einer Verringerung auf 59,8 Punkte gerechnet.

Auch aus den USA kommen weiterhin gute Vorgaben. Die Futures auf die wichtigsten US-Aktienindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren am Dienstagmittag deutlich im Plus. Gut möglich ist deshalb, dass hier in Kürze neue Allzeithochs verzeichnet werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,1% 14.094 MDAX +0,6% 33.065 TecDAX +0,6% 3.596 SDAX +0,2% 15.831 Euro Stoxx 50 -0,0% 3.732

Infineon-Aktie mit neuem 19-Jahres-Hoch

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 16 Gewinner und 14 Verlierer. Der größte Gewinner war zwischenzeitlich die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), die um über ein Prozent zulegte und damit jetzt wieder so hoch notiert wie zuletzt Mitte 2001.

1&1 Drillisch erzielt wichtige Einigung

Im Fokus stand am Dienstagmittag auch die Aktie der United Internet-Tochter 1&1 Drillisch (WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503), die eine wichtige Einigung mit Telefónica Deutschland (WKN: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9) erzielen und damit eine Voraussetzung für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes schaffen konnte.

