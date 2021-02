In Wien werden heuer rund 17.000 neue Wohnungen fertig, fast so viele wie die 19.000 im abgelaufenen Jahr, nimmt der Berater EHL an. Grund für die höhere Prognose für 2021 seien nachgereichte Projekten, hieß es am Dienstag. Im Jänner war man noch von 11.700 neuen Einheiten ausgegangen, was 40 Prozent Rückgang entsprochen hätte. Dennoch zeigt der Fertigstellungs-Trend nach unten. Eine Entlastung könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...