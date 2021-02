Die Aktien von Bayer konnten nach der jüngsten Abwärtsbewegung einen Boden im Bereich des 200er-EMA bilden. Von hier stiegen die Titel wieder an, scheinen aber mit dem heutigen Tageshoch bei 55,28 Euro die Aufwärtskorrektur beendet zu haben. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDie Aktien von Bayer verlaufen seit Monaten in einem Aufwärtstrendkanal. Dabei versuchten die Bullen am 08. Februar mit dem Verlaufshoch bei 56,84 Euro einen Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...