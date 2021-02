Wien (www.fondscheck.de) - Transparent, günstig und flexibel: Mit diesen Schlagworten werben Anbieter börsengehandelter Indexfonds (ETFs) für ihre Produkte, so die Experten von "FONDS professionell".Doch es seien nicht allein die geringen Kosten, die Anleger in Scharen in die Indexfolger locken würden. Der wichtigste Grund - zumindest in den USA - seien vielmehr die Steuervorteile, die Investoren bei ETFs gegenüber herkömmlichen Fonds winken würden. Zu diesem Ergebnis seien drei Finanzwissenschaftler in einer Studie gekommen, über die die Wirtschaftszeitung "Financial Times" berichte. ...

