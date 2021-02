Marathon Petroleum hat eines der schlimmsten Jahre in der Unternehmensgeschichte hinter sich gebracht. Der Konzern ist ein Spin-off von Marathon Oil und betreibt im Kern 16 Raffinerien, wozu auch die bekannte Galveston Bay Raffinerie zählt und verfügt darüber hinaus noch über ein nennenswertes Midstream-Geschäft, also die Lagerung und den Transport von Erdöl, Erdgas und abgeleiteten Derivaten. Im 1. Quartal 2020 begann man sich gerade auf den Verbrauchsanstieg für die Sommerferien vorzubereiten, als in den USA und rund um den Globus der gesamte Flugverkehr zum Erliegen kam und sich bis heute in Amerika nur auf ein rund 20 % des Niveaus von 2019 erholt hat. Der abrupte Nachfrageeinbruch kostete Marathon Petroleum Milliarden.

Den vollständigen Artikel lesen ...