LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat Vivendi nach Neuigkeiten zum geplanten Börsengang der Musiktochter UMG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 26,50 auf 30,50 Euro angehoben. Es "klingt den Anlegern wie Musik in den Ohren", dass bis Jahresende 60 Prozent des UMG-Kapitals als Sonderdividende an die Aktionäre des Medienkonzerns verteilt werden könnten, schrieb Analyst Thomas Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung sei nicht nur konzeptionell ein sehr aktionärsfreundlicher Schritt, sondern schaffe durch die Reduzierung des Konglomeratsabschlags auch einen unmittelbaren Mehrwert. Nach dem Kursfeuerwerk an der Börse als Reaktion auf diese Nachricht seien die Vivendi-Aktien nun fair bewertet./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000127771