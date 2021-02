In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 hat sich die Rallye der Ubisoft-Aktie deutlich abgebremst. Kein Wunder, hat der Publisher doch gleich mehrere große Titel verschoben. Für Aktionäre bedeutet dies aber eine hervorragende Möglichkeit, einen Top-Entwickler mit praller Pipeline zu einem attraktiven Niveau nachzukaufen."Far Cry 6" sollte eigentlich am 18. Februar erscheinen und "Rainbow Six: Quarantine" war auch noch im laufenden Fiskaljahr (bis Ende März) geplant. Jetzt werden die beiden Hochkaräter ...

