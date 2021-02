Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Walt Disney hat die Corona-Krise deutlich zu spüren bekommen. Kinos sind geschlossen, Themenparks sind geschlossen - damit fallen wichtige Einnahmequellen weg. Da trifft es sich gut, dass der Streamingdienst Disney+ glänzend funktioniert. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.