Die Preisrallye am Ölmarkt setzt sich mit deutlich abnehmender Dynamik fort. Nach einem festen Start in den Dienstag fallen die Rohölnotierungen am Mittag zurück auf das Vortagsniveau bei 63,40 Dollar je Barrel zurück, ohne jedoch in den Rückwärtsgang zu schalten. Die Heizölpreise in der DACH-Region klettern nochmals, allerdings nur leicht, um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...