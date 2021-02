... starker Bezug zum Regenerativen. Für diesen Spezialisten gilt: Nachrichtenfluss schwach, Kursverlauf stark. Gestern ein Tagesgewinn von 6,5 %, was steckt dahinter?



PSI SOFTWARE AG ist ein Infrastruktur-Digitalisierer, als solcher in Deutschland einzigartig. Es geht um maßgeschneiderte IT-Lösungen für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber. Verschiedenste Netzinfrastrukturen werden damit digital überwacht, auch bei Verkehrsunternehmen. Effizienter Energiehandel wird durch Lösungen von PSI ebenfalls ermöglicht.



2020 stemmte PSI einen geschickten Zukauf mit engem Bezug zu Künstlicher Intelligenz. Diese ermöglicht Prognosen der Energieeinspeisung aus Photovoltaik und Windenergie. Der Bezug zum regenerativen Energiesektor machte zusätzliche Anlegerkreise auf PSI aufmerksam.



Ein KGV 27 (auf Basis 2021) bzw. 24 (per 2022) liegt deutlich über dem früher bei PSI gewohnten Niveau, die Perspektiven rechtfertigen das.



Im nächsten Aktionärsbrief beschäftigen wir uns mit den Profiteuren der Energiewende aus Sicht der notwendigen Investitionen. PSI gehört dazu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



