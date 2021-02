In den letzten Wochen ist zu beobachten, dass sich aus dem langfristigen Trendbruch von Platin eine gewisse Eigendynamik in den Medien entwickelt hat, welche inzwischen in bedeutenden Kursgewinnen mündete. Es bleibt zum einen zu konstatieren, dass sich Platin nach seinem Ausverkaufstief im März 2020 bei 564,95 Dollar bei einem aktuellen Kurs von rund 1.300 Dollar rund 130 % zugelegt hat!Ähnlich ist die Lage bei dem anderen, lange totgesagten Edelmetall, Silber aus. Lag das Crashtief im März 2020 noch bei 11,64 Dollar, so ergibt sich bei einem aktuellen Kurs von 27,55 Dollar ein stattlicher Gewinn von 136 %!Doch wer hat schon bei dem kaskadenartigen Ausverkauf die Hand aufgehalten?

Den vollständigen Artikel lesen ...