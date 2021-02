Im dritten Anlauf hat es geklappt: Der Bitcoin hat am Dienstagnachmittag erstmals die Marke von 50.000 Dollar hinter sich gelassen und bei 50.341 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Alleine seit Jahresanfang beläuft sich das Kursplus damit auf rund 75 Prozent. Und ein Ende der Rallye scheint zunächst nicht in Sicht. Beflügelt wurde die dynamische Aufwärtsbewegung durch die Meldung über ein Milliarden-Investment des E-Auto-Pioniers Tesla in der Vorwoche. Seitdem haben sich zahlreich weitere Großkonzerne ...

