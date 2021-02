Um 10:57 liegt der ATX TR mit +0.86 Prozent im Plus bei 5978 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +2.90% auf 120.6 Euro, dahinter Verbund mit +2.04% auf 71.425 Euro und S Immo mit +1.77% auf 17.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14112 (+0.02%, Ultimo 2020: 13719).Der ATX TR war übrigens zuletzt vor knapp einem Jahr, am 21.2.2020, über 6000 Punkten, exakt bei 6054,26 Punkten. Vielleicht gelingt es in Kürze wieder. Spannend: Aktienfonds sind innerhalb von gerade einmal einer Woche unter dem Strich 58 Milliarden Dollar zugeflossen. Das zeigen die neusten Statistiken von Merrill Lynch. Es ist dies der höchste jemals gemessene Wert. 10 der 58 Milliarden Dollar stammen aus Geldmarktfonds - auch das ein Rekord. Ein Ende ist nicht ...

