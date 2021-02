DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Prognose/Quartalsergebnis

Hapag-Lloyd erwartet sehr starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2021



16.02.2021 / 14:24 CET/CEST

Hamburg, 16. Februar 2021



Hapag-Lloyd erwartet sehr starken Ergebnisanstieg im ersten Quartal 2021 Aufgrund einer aktuell außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Containertransporten, die zu einem deutlich gestiegenen Frachtratenniveau führt, verzeichnet Hapag-Lloyd einen sehr positiven Jahresauftakt 2021. Nach Durchsicht der ungeprüften Geschäftszahlen für den Monat Januar und der Plausibilisierung der aktuellen Geschäftslage, erwartet der Vorstand der Hapag-Lloyd AG für das erste Quartal 2021, dass die Steuerungsgrößen EBITDA und EBIT jeweils sehr deutlich über den Werten des Vorjahres liegen werden. Derzeit wird ein EBITDA von mindestens 1,8 Mrd. USD (mindestens 1,5 Mrd. EUR) verglichen mit einem EBITDA von 517 Mio. USD (469 Mio. EUR) in Q1 2020 erwartet. Für das EBIT erwartet der Vorstand der Hapag-Lloyd AG derzeit mindestens 1,5 Mrd. USD (mindestens 1,25 Mrd. EUR) im Vergleich zu 176 Mio. USD (160 Mio. EUR) in Q1 2020. Aufbauend auf dem bisherigen Geschäftsverlauf und der Erwartung einer Normalisierung der derzeitigen Ausnahmesituation im weiteren Jahresverlauf, erwartet der Vorstand der Hapag-Lloyd AG für das laufende Geschäftsjahr 2021, dass die operativen Steuerungsgrößen EBITDA und EBIT jeweils deutlich über dem Vorjahresniveau liegen werden, wobei ein Großteil der Ergebniserwirtschaftung, anders als in Vorjahren, bereits im ersten bzw. in den ersten beiden Quartalen zu erwarten ist. Angesichts einer aktuell überdurchschnittlich hohen Volatilität der Frachtraten, operativen Herausforderungen u.a. aufgrund bestehender infrastruktureller Engpässe sowie dem unvorhersehbaren weiteren Verlauf der COVID-19 Pandemie und ihrer ökonomischen Auswirkungen, ist die vorgenannte Jahresprognose mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Weitere Erläuterungen zur Prognose 2021 werden mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 am 18. März 2021 veröffentlicht. Die finalen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 werden zudem wie geplant am 12. Mai 2021 veröffentlicht. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2019, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html



