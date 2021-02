Elon Musk sorgt mit seinen Tweets für Bewegung am Kryptomarkt. Nun hat er auch Taten folgen lassen. Nach dem Tesla- Einstieg ist aber die Frage: Wer ist der Nächste?Mit seinen Tweets über Bitcoin und Co hat Elon Musk lange gezündelt, zu Wochenbeginn ist die Bombe dann geplatzt: Tesla hat 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert, hieß es in Unterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC. Der Kurs ist seitdem um fast 30 Prozent nach oben geschossen und hat bei rund 48.000 Dollar ein neues Rekordhoch markiert.

