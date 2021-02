Mainz (ots) - Woche 7/21Do., 18.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:13.00 ZDF SPORTextra (HD/UT)WintersportSkisprung-WeltcupFrauenZusammenfassung aus Rasnov/RumänienReporterin: Eike Papsdorfca. 13.15 UhrAlpine Ski-WMRiesenslalom Frauen, 2. LaufÜbertragung aus Cortina d'Ampezzo/ItalienReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 14.40 UhrSnowboard-WeltcupSnowboardcrossZusammenfassung von der Reiteralm/ÖsterreichReporter: Marc Windgassenca. 14.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 15.00 UhrBiathlon-WM (AD)Single-Mixed-StaffelÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven FischerSkisprung-Weltcup bei zdfsport.de: Qualifikation Männeraus Rasnov/Rumänien ab 14.30 Uhr im LivestreamFr., 19.2.13.00 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 15.15 UhrFreestyle-WeltcupSkicrossBitte Änderung beachten:Zusammenfassung von der Reiteralm/ÖsterreichBitte streichen: aus. . .Woche 8/21Sa., 20.2.Bitte Änderungen in der Sportstrecke beachten:9.50 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 10.40 UhrWeltcup SkispringenMixed Team, 2. DurchgangÜbertragung aus Rasnov/RumänienReporterin: Eike Papsdorf; Reporter: Stefan Bierca. 11.20 UhrEishockey: DEL, 19. SpieltagSchwenningen - MannheimZusammenfassung von FreitagabendReporter: Konstantin Klostermann. . .So., 21.2.Bitte Änderung in der Sportstrecke beachten:12.18 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 14.35 UhrPorträt Laura Dahlmeiervon Anja Fröhlich. . .(14.35 Uhr Langlauf-Weltcup: 15 km Männer und16.10 Uhr Langlauf-Weltcup: 10 km der Frauen entfallen.)Woche 9/21So., 28.2.22.15 Tod von FreundenBitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionWoche 11/21Sa., 13.3.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Christian SieversBitte streichen: Barbara Hahlweg(Änderung bitte auch für So., 14.3.2021 beachten.)Mo., 15.3.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Christian SieversBitte streichen: Petra Gerster(Änderung bitte auch für Di., 16.3.2021 beachten.)Woche 12/21Di., 23.3.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Petra GersterBitte streichen: Christian SieversMi., 24.3.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Barbara HahlwegBitte streichen: Christian Sievers--------------------------------0.50 Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und EhreBitte Ergänzung beachten: UntertitelWoche 13/21Mo., 29.3.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 2.55 Uhr beachten:2.55 Zum Glück bleibt es in der Familie (VPS 2.54/HD/DD5.1/UT)(On ne choisit pas sa famille)César Borgnoli Christian ClavierDoktor Luix Jean RenoKim Muriel RobinAlex Héléna NoguerraJean-Paul Michel VuillermozMaily Maily Florentin DaoMutter Oberin Héléne PatarotRegie: Christian ClavierFrankreich 20114.30 Frag den Lesch (VPS 4.25)4.45 Leute heute (VPS 4.40)4.55- hallo deutschland5.30("SCHULD nach Ferdinand von Schirach: 3. Lydia" und"SCHULD nach Ferdinand von Schirach: 4. Der Freund"verschiebt sich auf So., 11.4.2021 ab 3.30 Uhr.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4840018