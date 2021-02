Pictet Asset Management sieht Schwellenländer gerade in einem Niedrigzinsumfeld langfristig als eine besonders attraktive Anlageregion an. Dieses Potenzial soll ein neu aufgelegter Multi-Asset-Fonds heben. Der Schweizer Asset Manager Pictet hat sein Multi-Asset-Angebot mit der Auflage des Pictet-Emerging Markets Multi Asset ausgeweitet. Über den Fonds haben Anleger Zugang zum vollen Anlagespektrum in Schwellenländern. Er investiert in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Rohstoffe, Immobilien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...