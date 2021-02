DGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Bio-Gate AG: Bio-Gate steigert Umsatz 2020 deutlich und verbessert Nettoergebnis



16.02.2021 / 14:43

Bio-Gate steigert Umsatz 2020 deutlich und verbessert Nettoergebnis

- Umsatz steigt um über 45 Prozent auf gut 5 Mio. Euro

- Nettoergebnis deutlich verbessert auf rund -0,8 Mio. Euro

- Kapitalerhöhung für nächste Wachstumsschritte im Januar 2021 erfolgreich platziert



Nürnberg/Bremen, 16. Februar 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz deutlich gesteigert und das Nettoergebnis spürbar verbessert.



Der gestiegene Absatz bei antiviralen und antimikrobiellen Produkten und Lösungen hat im Geschäftsjahr 2020 (31.12.) zu einer deutlichen Steigerung des Umsatzes und einer Verbesserung des Nettoergebnisses auf Konzernebene geführt. Auf Basis vorläufiger Zahlen erhöhte sich der Umsatz um über 45 Prozent auf mehr als 5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro). Das Nettoergebnis verbesserte sich trotz umfangreicher Vorleistungen für den weiteren Geschäftsausbau auf rund -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -1,0 Mio. Euro). Auch 2021 soll der Umsatzanstieg dynamisch fortgesetzt und das Nettoergebnis weiter verbessert werden. Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und der vollständige Geschäftsbericht werden voraussichtlich im April 2021 veröffentlicht.

Für die zügige Umsetzung der nächsten Wachstumsschritte platzierte das Unternehmen im Januar 2021 erfolgreich eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Der Mittelzufluss lag brutto bei rund 2,5 Mio. Euro. Die frischen Mittel sollen für Wachstums- und Erweiterungsinvestitionen zum internationalen Ausbau der antiviralen und antibakteriellen Produktpalette verwendet werden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung gelang es außerdem, neue institutionelle Investoren zu gewinnen. Der Free Float der Bio-Gate AG liegt nach der Kapitalmaßnahme bei rund 17 Prozent und soll sukzessive die Liquidität sowie Handelbarkeit der Bio-Gate-Aktie am Kapitalmarkt weiter verbessern.

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.



