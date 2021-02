16.02.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten,was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidanceerhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und heute eine Nachricht, die einen weiteren "grossen" Konzern, nach SK Group und Renault vor kurzem, benennt, der eine Kooperation mit Plug Power eingeht: Der Infratsrukturkonzern der mit knapp 34.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,2 Mrd EUR (2019) erwirtschaftet: Acciona SA ist der 50:50 Joint Venture Partner von Plug Power Und dieses Joint Venture ...

