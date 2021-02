Mehr als 8 Millionen Menschen sind in Texas und Mexiko durch den Kälteeinbruch ohne Strom. Minustemperaturen von bis zu -22c Celsius sorgten dafür, dass große Teile des Stromnetzes in Texas eingefroren sind und selbst große Ölproduzenten mussten aufgrund der klirrenden Kälte ihre Öl-Raffinerien schließen. Präsident Biden erklärte Texas zum Notstandgebiet, der Gouverneur von Texas, Greg Abott bat die Nationalgarde um Hilfe, der Flughafen in Houston musste vorrübergehend geschlossen werden. Die Stromversorgung ...

