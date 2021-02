DJ pressrelations.de/Starkes viertes Quartal 2020 bestätigt positive Jahresentwicklung

Starkes viertes Quartal 2020 bestätigt positive Jahresentwicklung . Deutliche Zuwächse gegenüber Vorjahr sowohl bei Transaktionen (+63,67 Prozent), als auch bei Depots (+2,73 Prozent) und Depotposten (+10,0 Prozent) . Sparplangeschäft im Gesamtjahr mit einem Plus von 63,10 Prozent gegenüber 2019 . Dr. Heiko Beck: "Private Anleger haben im Jahr 2020 sehr aktiv investiert. Wir freuen uns besonders über das Wachstum bei Sparplänen und sehen eine steigende Nutzung der Onlinekanäle bei unseren Kunden." Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) hat im Gesamtjahr 2020 ein überaus starkes Wertpapiergeschäft verzeichnet. Die Entwicklung im vierten Quartal bestätigte den positiven Jahresverlauf und sorgte für ein außerordentlich gutes Gesamtergebnis: Mit 45,5 Millionen lag die Menge an abgewickelten Transaktionen im Jahr 2020 um 17,7 Millionen über dem Volumen von 2019 (27,8 Millionen) - eine deutliche Zunahme von rund 64 Prozent. Zweitstärkstes Quartal bei Transaktionen Bezogen auf das vierte Quartal 2020 lag die Anzahl der Transaktionen (Wertpapier-Orders) mit mehr als 11,7 Millionen um 57 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahresquartal. Innerhalb des Gesamtjahres 2020 war es nach der ungewöhnlich starken Frühjahrsphase das insgesamt zweitstärkste Quartal, wobei die Transaktionen um knapp 18 Prozent gegenüber dem unmittelbaren Vorquartal gestiegen sind. Die Depotposten, also die Anzahl unterschiedlicher Wertpapiere im Depot, haben sich im Durchschnitt auf knapp 4,5 erhöht (Q4/2019: 4,2). Einen weiteren Zuwachs gab es bei der Anzahl der Depots: Mit 4,9 Millionen liegt sie um 0,53 Prozent über dem Vorquartal und um 2,73 Prozent über dem Vorjahr (Q4/2019: 4,77 Mio.). Das verwahrte Vermögen (Assets under Custody) bewegte sich mit 1,9 Billionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Im Jahresvergleich gab es lediglich einen leichten Rückgang um 1,96 Prozent. Sparplantrend hält an Mit 703.000 nahm die Gesamtzahl der Sparpläne im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 63,10 Prozent zu (2019: 431.000). Die Zuwächse spiegeln sich auch in den entsprechenden Sparplantransaktionen, die bei 6,5 Millionen lagen - ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil von Fonds- und ETF-Sparplänen liegt in etwa gleichauf. "Private Anleger haben im Jahr 2020 sehr aktiv investiert, das zeigen unsere 45,5 Millionen Transaktionen deutlich. Wir freuen uns besonders über das Wachstum bei Sparplänen und sehen eine steigende Nutzung der Onlinekanäle bei unseren Kunden", sagt Dr. Heiko Beck, Vorstandsvorsitzender der dwpbank, mit Blick auf den Zuwachs an Privatanlegern, die ihre Wertpapiergeschäfte während der Corona-Pandemie bei ihrer Bank oder Sparkasse online ausgeführt haben. "Insgesamt konnte das starke vierte Quartal den Jahrestrend eindrucksvoll bestätigen." Angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfelds und der volatilen Marktlage rechnet die dwpbank mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung. Martin Michel Telefon: 069 5099-1502 Mobil: 0152 21874587 martin.michel@dwpbank.de www.dwpbank.de Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 08:59 ET (13:59 GMT)