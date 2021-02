Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street fand gestern kein Handel statt. In der Vorwoche gelang es dem Dow Jones an vier von fünf Handelstagen einen neuen Rekordstand zu markieren. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Palantir, Nvidia, Microstrategy, Apple, Baidu, Weibo und Facebook. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.