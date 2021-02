IPOs an der Börse sind vor allem eines: langwierig und kostspielig. So wird besonders in der Coronakrise nach anderen Möglichkeiten gesucht, diesen Vorgang entscheidend zu beschleunigen. Aktuell beliebt sind sogenannte SPACs: Special Purpose Acquisition Companies. Allein im letzten Jahr haben 248 SPACs rund 83 Milliarden Dollar bei Investoren eingesammelt, 2021 sind es bereits mehr als 40 Milliarden Dollar. Grund genug für die AKTIONÄR-Redakteure Thomas Bergmann und Jochen Kauper, dieses Phänomen ...

