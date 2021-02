Die jüngste Rallye bei Cannabis-Aktien hat die Branche wieder ins Blickfeld vieler Anleger gerückt. Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Riße spricht im Gespräch mit wallstreet:online TV über Chancen und Risiken.

Die Hoffnung auf schnelles Wachstum und baldige Gesetzeslockerungen hat Cannabis-Werten zu neuen Höchstständen verholfen, erklärt Riße. Das Thema sei derzeit der "talk of the town", was zu hohen Bewertungen führe. Es trenne sich dann anschließend die Spreu vom Weizen und es werde klar, welche Unternehmen tatsächlich Erfolg haben.

Für Anleger, die sich für das Thema interessieren, könnten Fonds möglicherweise die bessere Wahl als Einzelaktien sein, meint Riße.

Publikumsfonds wie der GF Global Cannabis Opportunity haben in diesem Jahr bereits über 30 Prozent hinzugewonnen. Der breit diversifizierte Fonds investiert in 46 Einzeltitel aus den Bereichen Cannabis- und Psychedelika. Mehr Infos dazu hier.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Kurzprofil des Fonds:

Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de ) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Hintergrundinformationen zum Fonds:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar.

Weitere Informationen zum Fonds gibt es auch auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG.

Risikohinweis / Interessenkonflikt:

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.

Enthaltene Werte: CA03765K1049,CA1380351009,US88688T1007,LI0507461338