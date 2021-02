Hamburg (ots) - Beim Bewegtbild-Wettbewerb "Spot des Jahres" des Fachmagazins Healthcare Marketing stehen die Gewinner 2020 fest. Rund 45 Branchenexperten wählten die besten Werbespots der Gesundheitsbranche des vergangenen Jahres aus. Die Jury vergab insgesamt 3x Gold,4x Silber und 5x Bronze an kreative und originelle Filme.Überraschungsmomente, emotionale Bilderwelten, gelungenes Storytelling und Humor sind nur einige Aspekte, die dafür sorgen, dass die Gewinner-Spots bei Zuschauern im Gedächtnis bleiben. Mit Gold prämiert wurden die Filme 'Präventiophobie' der Felix Burda Stiftung sowie 'Hallo Mensch' im Auftrag der Schön Klinik. Beide Arbeiten wurden von der Agentur Serviceplan Health & Life umgesetzt. Der dritte Gold-Gewinner mit dem Titel 'Stumm-Film' wurde von der Agentur VMLY&Rx für den Frauennotruf Frankfurt e.V. kreiert.An der Wahl zum "Spot des Jahres" nehmen automatisch alle Spots teil, die von Januar bis Dezember des Jahres im Rahmen des Wettbewerbs "Spot des Monats" prämiert wurden. Die Jury setzt sich zusammen auch renommierten Branchenexperten aus Kreativ-Agenturen, von Medien- und Verlagsseite sowie Vertreter aus der Industrie.Mehr Informationen zu den Preisträgern, den Wettbewerbsmodalitäten und den Einreichungsbedingungen finden Sie unter www.healthcaremarketing-spotdesmonats.de.Das Magazin Healthcare Marketing erscheint seit 2006 monatlich im New Business Verlag, Hamburg. Die Fachpublikation berichtet über Marketing-Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Sie wendet sich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Markenaufbau und -pflege zu tun haben. Zur Medienmarke gehören auch die Website healthcaremarketing.eu sowie ein Kreativ-Ranking der Agenturen. Seit 2016 gibt es zudem das Schwester-Magazin Dental Marketing, die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung in der Dental-Branche im deutschsprachigen Raum.Der inhabergeführte New Business Verlag bringt Fachzeitschriften, Fachbücher und Nachschlagewerke für die Bereiche Marketing, Medien und Kommunikation auf den Markt und betreibt parallel auch die dazugehörigen Portale und Websites.Pressekontakt:Anna JägerRedaktion Healthcare MarketingAnja Kruse-AnyaegbuProduktmanagementspotdesmonats@healthcaremarketing.euwww.healthcaremarketing.euwww.healthcaremarketing-spotdesmonats.deOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73810/4840115