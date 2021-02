Stromnetz Hamburg und die kommunale Projektleitstelle hySolutions legen interessante Statistikwerte zur Nutzung der städtischen Ladeinfrastruktur in der Hansestadt vor. Die Zahlen geben einen seltenen Einblick in das Ladeverhalten von E-Auto-Fahrern - und demonstrieren überdies die steigende Nachfrage. * * * Stromnetz Hamburg betreibt in der Hansestadt 938 öffentliche AC- und 65 DC-Ladepunkte, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...