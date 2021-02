Bonn (ots) - Auch in diesem Jahr treffen sich die Parteien am Aschermittwoch traditionsgemäß zum rhetorischen Schlagabtausch in diesem Jahr mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September bekommt das Parteien-Treffen eine besondere Bedeutung. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Veranstaltungen nicht in der gewohnten Bierzeltatmosphäre stattfinden, sondern digital als Live-Stream. Das Publikum wird die verbalen Attacken daher bequem vom heimischen Sofa aus verfolgen. Den zum Teil derben Wortgefechten wird dies keinen Abbruch tun. Schließlich befinden sich die Parteien in der Aufwärmphase für die Bundestagswahl und die Landtagswahlen. Die hochkarätige besetzte Rednerliste zeugt in jedem Fall von der hohen Relevanz dieser Traditionsveranstaltung.



phoenix zeigt die Höhepunkte der Reden ab 10.15 Uhr live bzw. zeitversetzt. Im Studio kommentiert phoenix-Moderator Stephan Kulle das Geschehen mit seinem Studiogast Prof. Tilman Mayer, Politikwissenschaftler an der Universität Bonn.



Aus der Passauer Dreiländerhalle streamt die CSU live die Reden von Bayerns Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder sowie Generalsekretär Markus Blume. Außerdem wird NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet mit einem Grußwort dabei sein. Auch die Linken streamen ihren politischen Aschermittwoch aus Passau. Anstatt des sonst üblichen Donauschiffs bietet dieses Jahr ein TV-Studio am Oberhaus die Bühne für verbale Attacken. Die SPD trifft sich wie gewohnt im bayerischen Vilshofen. Unter dem Motto "Digital bayDir im Wohnzimmer" ist im Wolferstetter Keller ein Talk-Format geplant, bei dem SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach seiner Rede mit der Landesvorsitzenden Natascha Kohnen und dem bayerischen Generalsekretär Uli Grötsch am Stammtisch sitzen wird. Aus Berlin und München streamen die Grünen mit Parteichefin Annalena Baerbock, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, dem Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und der Fraktionsvorsitzenden im bayerischen Landtag Katharina Schulze von verschiedenen Bühnen aus. Ebenfalls aus München kommen die Reden der FDP, von Parteichef Christian Lindner, dem Landesvorsitzenden Daniel Föst und der niederbayerischen Bezirksvorsitzenden Nicole Bauer. In Greding trifft sich die AfD zu ihrem politischen Aschermittwoch. Hier treten Katrin Ebner-Steiner, von der Niederbayerischen AfD und die Bundestagsabgeordneten: Peter Boehringer, Sprecher für Haushaltspolitik, Gottfried Curio, Obmann Innenausschuss und Sebastian Münzenmaier, Sprecher für Tourismus auf.



