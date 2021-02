Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von TUI. Hier setzt man bei den Buchungen vor allem auf auf Flexibilität. Rund zwei Drittel aller Neubuchungen seien aktuell sogenannte Flexbuchungen. DER AKTIONÄR schrieb Montag dazu: Flexibilität ist im Grunde das Stichwort in der völlig unberechenbaren Corona-Pandemie - gerade bei der Buchung einer Urlaubsreise. TUI geht hier mit dem Angebot eines Flex-Tarifs genau den richtigen Weg. Bei den Verkäufen steht die Varta-Aktie auf dem 4. Platz. Am Donnerstag legt der Batteriehersteller Zahlen vor, Doch für Spannung sorgt eine geheimnisvolle Ankündigung auf der Varta-Facebook-Seite.