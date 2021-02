Eigentlich hatte ich ja fest daran geglaubt, dass ich dieses Frühjahr wieder mit Vorträgen und Workshops durch Deutschland touren würde. Aber leider durchkreuzt die Pandemie auch weiterhin alle Pläne für Events, bei denen wir uns onland in die Augen schauen und hinterher gemeinsam anstoßen können. Deshalb gibt es nun doch zwei exklusive Online-Veranstaltungen - zu den beiden Themen, die von meinen Lesern und Social Media-Followern in den vergangenen Monaten am meisten nachgefragt wurden. Abend-Webinar: Dividenden-Strategien 2021 Da wäre zunächst das große Dividenden-Update. Sind Dividenden-Strategien und die DividendenAdel-Kriterien überhaupt noch zeitgemäß? Wie geht man mit den Corona-bedingten Kürzungen ...

