Daimler kündigt Dividendenerhöhung an - Kostenloses Webinar zu Optionsscheinen

Das Jahr 2020 wird immer ein besonderes bleiben. Sowohl in den Köpfen der Menschen wie auch in den Geschäftsbüchern der Unternehmen. Umso erfreulicher ist es, wenn ein positives Resümee für dieses außergewöhnliche Geschäftsjahr gezogen werden kann. Dies scheint Daimler gelungen zu sein, welche auf Grundlage der jüngst veröffentlichten Unternehmenszahlen sogar eine Erhöhung der Dividende planen.



Insgesamt konnte der Deutsche DAX®-Konzern in 2020 einen Gewinn von vier Milliarden EUR erwirtschaften - eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 48 Prozent. Dagegen sank der Umsatz um ca. 10 Prozent auf 154 Milliarden EUR. Eine außergewöhnliche Zahl begleitet den Free-Cashflow: 500 Prozent des Vorjahreswertes, welcher jedoch durch die Milliardenaufwendungen im Dieselskandal stark beeinträchtigt wurde. Ein entscheidender Faktor, welcher zu dem guten Ergebnis betragen hat, sei unter anderem das strakte Geschäft im Luxus-Segment im chinesischen Markt mit guten Margen. Im vergangenen Jahr wurden dort wurden fast 775.000 Fahrzeuge von Daimler verkauft - zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.



Trotz des guten Ergebnisses sei man sich der Herausforderungen der Zukunft bewusst wund wolle weiter am Sparprogramm "Move" festhalten, um die ambitionierten Ziele von 7,5 Prozent Umsatzsteigerung und ein 15 Prozent höheres Betriebsergebnis im Jahr 2021 zu erreichen. Anlegern soll dennoch eine höhere Gewinnausschüttung zu Gute kommen, weshalb für die Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende von 0,90 EUR auf 1,35 EUR angekündigt wurde.





