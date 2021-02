DJ XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Die zweite Reihe läuft

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX trat weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle, er gab zum Schluss 0,3 Prozent auf 14.065 Punkte nach und setzte damit die Verschnaufpause unterhalb des jüngsten Allzeithochs von 14.169 Punkten fort. Ganz anders dagegen die zweite Reihe: Der MDAX schloss nach einem Anstieg um 0,4 Prozent erstmals über der Marke von 33.000 Punkten, und auch der TecDAX setzte seine Hausse mit einem Plus von 0,5 Prozent fort. "Für den Moment sind die Aufwärtstrends intakt", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Auch im DAX bleibe das Jahres- und Allzeithoch in greifbarer Nähe.

Etwas belastet wurde die Entwicklung von den weiter steigenden Renditen, die auch bei den Einzelwerten ihre Spuren hinterließen. Sie setzten die Aktien aus dem Versorgerbereich und die Aktien der Immobilienkonzerne unter Druck. Deutsche Wohnen fielen um 1,8 Prozent, Eon gaben um 1,7 Prozent nach und RWE um 1,5 Prozent.

Dagegen gewannen Deutsche Bank 1,7 Prozent, die Kreditinstitute gelten als Gewinner der steigenden Zinsen für Langläufer. Infineon zogen mit der Chip-Knappheit im Automobilsektor um weitere 1,4 Prozent an. Deutsche Börse legten um 1,8 Prozent zu auf 139,55 Euro, nachdem die Analysten der Credit Suisse die Aktien des Börsenbetreibers mit einem 160er Kursziel auf "Outperform" hochgestuft haben.

LPKF zweistellig im Plus - Zusammenarbeit mit Samsung?

Im TecDAX gewannen LPKF Laser 9,5 Prozent auf 32,40 Euro. Grund waren Spekulationen um eine Zusammenarbeit mit Samsung. Erst am Vortag hatte Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 40 Euro bestätigt. Dabei ging sie auch auf die mögliche Zusammenarbeit mit Samsung ein. Dabei verwies sie auf Gerüchte, denen zufolge Samsung Display gemeinsam mit LPKF an der Flexibilisierung von dickem Glas arbeitet, um eine neue Version des Galaxy Fold auf den Markt zu bringen.

Im MDAX zogen Zalando um 0,7 Prozent auf das neue Allzeithoch von 102,35 Euro an. Wie es hieß, könnte Zalando die Online-Parfümerie Flacconi übernehmen. Varta gewannen 4,3 Prozent, der Markt setzte auf gute Geschäftszahlen am Donnerstag. Siemens Energy beendeten die jüngste Verschnaufpause mit einem Plus von 3,9 Prozent, und Aurubis schlossen sich mit einem Anstieg um 3 Prozent den generell festen Rohstoff-Aktien an.

Im SDAX legten Krones um 4,6 Prozent auf 77,80 Euro zu, nachdem sowohl die Baaderbank als auch UBS Kursziele oberhalb der 80er Marke ausgerufen haben. Hapag-Lloyd stiegen um 13,4 Prozent. Das Container-Schifffahrt-Unternehmen hat gute Zahlen vorgelegt. Die Aktie von PVA Tepla gewann 11,8 Prozent. Die 2020er Zahlen überzeugten vor allem auf der Ertragsseite. So fiel der Umsatz nach Aussage eines Marktteilnehmers im Rahmen der Erwartungen aus, beim operativen Gewinn auf EBITDA-Basis wurden Unternehmensausblick wie Konsens dagegen deutlich geschlagen.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 58,7 (Vortag: 49,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,59 (Vortag: 2,21) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner und 20 -verlierer.

