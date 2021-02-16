FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZENABIS GLOBAL INC. 2VV CA98936N1024
AB/FROM ONWARDS 16.02.2021 18:02 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZENABIS GLOBAL INC. 2VV CA98936N1024
AB/FROM ONWARDS 16.02.2021 18:02 CET
ZENABIS GLOBAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de