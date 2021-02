WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg um 8,69 Punkte oder 0,29 Prozent auf 3023,47 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich nach dem freundlichen Wochenauftakt hingegen verhalten.

Unterstützung lieferten am Vormittag erneut gute Asien-Vorgaben. Am Nachmittag sorgte eine freundlich tendierende Wall Street für weiteren Auftrieb. Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Rückenwind lieferten zudem aktuelle Wirtschaftsdaten: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Februar überraschend aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 9,4 Punkte auf 71,2 Punkte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 59,5 Punkte gerechnet.

Zudem hat sich die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Februar überraschend deutlich verbessert. Der Empire-State-Index stieg im Vergleich zum Vormonat um 8,6 Punkte auf 12,1 Punkte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg des Indikators auf 6,0 Punkte gerechnet.

Erneut gut gesucht zeigten sich OMV, die mit plus 2,98 Prozent an die klaren Vortagesgewinne anknüpfen konnten. Am Vortag hatten die Titel bereits fast fünf Prozent zulegen können. Schoeller-Bleckmann kamen hingegen geringfügig um 0,14 Prozent zurück.

Bei den Bankwerten korrigierten Erste Group und Raiffeisen nach den Vortagesgewinnen um jeweils rund 0,6 Prozent nach unten. BAWAG konnten hingegen erneut zulegen und stiegen um 0,76 Prozent.

Aktien von Kapsch TrafficCom schlossen 2,33 Prozent fester. Der Mautspezialist hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahrs 2020/21 einen schweren Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten.

Anteilsscheine von Semperit gewannen um 1,33 Prozent auf 26,75 Euro. Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns bestätigt. Das Kursziel wurde unverändert bei 35,0 Euro belassen./ger/sto/APA/fba

