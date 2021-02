Hinschied von VR-Präsident Ottonel Popesco

Amsterdam / Chiasso, 16. Februar 2021 -lm holding gibt mit Bedauern bekannt, dass VR-Präsident Ottonel Popesco verstorben ist.

Ottonel Popesco war in den letzten Jahren wegen anhaltender Gesundheitsprobleme in medizinischer Behandlung. Er verschied letzte Nacht überraschend. Er hat seine Aufgaben bis zur letzten Verwaltungsratssitzung vom 9. Februar 2021 aktiv wahrgenommen.

Fabio Cannavale, CEO der lm holding: "Ottonel war ein vertrauenswürdiger Profi und ein geschätzter Freund. Wir werden ihn mit seinem grossartigen Engagement und als herausragende Persönlichkeit in Erinnerung behalten."

Ottonel Popesco verstarb im Alter von 63 Jahren. Er war seit 2014 nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der lm holding und wurde 2016 zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.