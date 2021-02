Marco Corradino beabsichtigt, sich an GV vom 22. Juni 2021 nicht als lm Group CEO wiederwählen zu lassen

Andrea Bertoli, Geschäftsführer OTA,

zum Stv. CEO ernannt

Amsterdam / Chiasso, 16. Februar 2021 - lm holding, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, informiert über die Absicht von Marco Corradino, sich für den Zyklus 2021 nicht mehr als exekutiver Verwaltungsrat der lasminute.com N.V. zur Verfügung zu stellen.

Marco Corradino, CEO der lm group, hat dem Verwaltungsrat seine Absicht mitgeteilt, von der Rolle des exekutiven Verwaltungsrats der lm holding und als CEO der lm group zurückzutreten. Dieser Entscheid basiert auf persönlichen Gründen und wird nach der Generalversammlung der lm holding (die "GV") vom 22. Juni 2021 wirksam.

Andrea Bertoli, derzeit Geschäftsführer des Bereichs OTA, ist zum stellvertretenden CEO ernannt worden und wird zusammen mit Marco Corradino den Übergang managen.

Marco Corradino, CEO der lm group, sagt: "Es war eine grossartige Reise. Bei meiner Rückkehr im Jahr 2016 ging es zunächst um einen radikalen Wandel in der Arbeitsweise der Gruppe im Kontext des sehr dynamischen Online-Reisemarktes. Wir haben die Marketingstrategie überarbeitet, das Mediengeschäft umgestaltet und die OTA-Infrastruktur komplett neu organisiert, um eine kollaborativere Umgebung und eine effektive Organisation zu schaffen. lm group steht heute beispielhaft für einen Vorreiter von Online-Reise- und Tourismuslösungen.

lm group war von Anfang an meine Heimat, als Fabio Cannavale und ich 2004 Volagratis gründeten und damit begannen, aus einem kleinen Start-up ein internationales Online-Reisebüro aufzubauen.

Andrea hat in der Gruppe mehrere Jahre mit mir zusammengearbeitet und zur erfolgreichen Reorganisation beigetragen, die sich in den grossartigen Leistungen von 2018 und 2019 niederschlug. Er hat viel Erfahrung in der Reisebranche und einen Erfolgsausweis als Top-Manager. Ich bin überzeugt, dass er die richtige Person ist, um das Boot in der aktuellen Situation zu steuern.

Ich danke dem Verwaltungsrat der lm holding für das Vertrauen und die Unterstützung, die er immer gezeigt hat, und allen Mitarbeitenden für die eindrücklichen Ergebnisse, die erzielt wurden."

Andrea Bertoli, Managing Director OTA, kommentiert: "Ich habe Fabio und Marco zum ersten Mal 1999 getroffen, als wir eDreams in Italien gegründet haben. In all diesen Jahren habe ich ihren Unternehmergeist bewundert und viel von ihnen gelernt. In den letzten fünf Jahren habe ich eng mit Marco zusammengearbeitet, um die lm group umzugestalten. Nun freue ich mich darauf, die grossartige Arbeit, die bisher geleistet wurde, weiterzuführen. Wir teilen die gleiche Auffassung, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Ich bin überzeugt, dass die lm group gut positioniert ist und die richtigen Assets hat, um auf der Welle der Erholung zu surfen. Unsere Mitarbeitenden, unsere Kompetenzen, unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unsere finanziellen Ressourcen sind der Schlüssel, um nach der beispiellosen Krise, die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst wurde, als noch stärkerer Marktführer im europäischen Reise- und Tourismusbereich hervorzugehen."

Fabio Cannavale, CEO der lm holding, kommentiert: "2016 rief ich Mario an und bat ihn, wieder bei uns einzusteigen. Denn er war meiner Meinung nach die beste Wahl, um die Gruppe neu aufzustellen und die Synergien zwischen dem Bravofly-Modell und dem neu erworbenen lastminute.com-Geschäft zu heben. Ich bekam Recht. Marco hat einen fantastischen Job gemacht und einen enormen Wert aus der Kombination der beiden unterschiedlichen DNAs herausgeholt. Er hat die Organisation und den Spirit aller Mitarbeitenden geformt und zusammen mit Andrea der heutigen lm group Gestalt gegeben. Ich kenne Andrea inzwischen viele Jahre und habe lange mit ihm gearbeitet. Andrea war der Kopf hinter der Einführung der Dynamic-Packages-Technologie im Jahr 2013. Er war überzeugt von dem Wert dieses Produkts. Er hat das OTA-Geschäft seither geleitet und ich bin mir sicher, dass die Übergabe mit Marco reibungslos verlaufen wird.

Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Marco aufrichtig für sein Engagement und die erzielten Ergebnisse. Ich stehe hinter Andrea und setze auf seine Fähigkeit, die Gruppe in der neuen Welt nach der Wende wieder erfolgreich zu machen."

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.