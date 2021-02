Die Investmentbanken sind für die Märkte weiterhin überaus zuversichtlich. Konkretes Beispiel dafür ist Goldman Sachs. Die starke Gewinnsaison zeige, dass die Erholung von der Covid-Pandemie in vollem Gange ist und sich in den kommenden Monaten fortsetzen sollte, zumindest für einige der größten Unternehmen des Landes, so das amerikanische US-Investmenthaus. Goldmans Favoriten sind Unternehmen mit einem hohen "operativen Leverage". David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, sagte ...

