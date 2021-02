Der DAX kämpft drängt weiter darauf, aus seiner seit dem 08.01.2021 laufenden Seitwärtsbewegung auszubrechen. Der MDAX hat es vorgemacht, aber es ist anscheinend weniger einfach als gedacht. Heute bewegte sich der DAX jedenfalls im Tagesverlauf trotz guter Vorgaben aus Tokio seitwärts und, wenn man es positiv sehen möchte, schloss das Kurs-Gap vom Vortag. Am Ende blieb ein kleines Minus von 45 Zählern und ein Endstand von 14.065 Punkten.In New York liegt der Dow Jones Industrial aktuell 87 Punkte oder 0,28 % im Plus bei 31.546 Punkten, der S&P 500 hingegen liegt hingegen 0,46 % im Minus.Bei den Einzelwerten lag heute im DAX die Aktie der Deutschen Börse (DE0005810055) vor der der Deutschen Bank (DE0005140008). Zum Handelsschluss hatte die Aktie der Deutschen Börse 1,82 % auf 139,55 Euro und jene der Deutschen Bank 1,7 % auf 9,333 Euro zugelegt. Während die Schweizer Großbank Credit Suisse die Deutsche Börse erstmals von "Neutral' auf "Outperform' gestuft und das Kursziel von 145 Euro auf 160 Euro angehoben hatte, gab es bei der Deutschen Bank eher charttechnische Gründe, denn die Aktie hatte am Vortag die Nackenlinie der kleinen Doppelboden-Konsolidierung bei 9,069 Euro überwunden und damit das Signal für Anschlusskäufe durch Momentum-Investoren geliefert.

Den vollständigen Artikel lesen ...