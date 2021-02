Der Tag fing eigentlich ganz gut an, denn die Zuversicht des ZWE-Indikators wirkte. Dieser zeigt, dass die Analysten und Investoren trotz der Verlängerung des Lockdowns zuversichtlich für die Konjunkturentwicklung in Deutschland sind. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen im Februar um 9,4 auf 71,2 Punkte und damit stärker als erwartet.Dieser Optimismus dürfte allerdings nicht der wesentliche Grund dafür gewesen sein, dass die Rendite der deutschen Anleihen heute einen Sprung machte und dabei weiter an ihrem Dreifachboden baut. So stieg die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um 18,7 % auf - 0,348 %, und auch in den USA steigen die Renditen deutlich. Zwar ist das absolute Zinsniveau weiter extrem niedrig, allerdings spielt für Dispositionen beim Status quo der Investoren eben die marginale Veränderung eine Rolle. Ob die Zuversicht in die Konjunktur aber der Auslöser steigender Zinserwartungen ist, darf bezweifelt werden. Eher wohl die Antwort auf die Frage, in welche Richtung die Kapitalströme ziehen und welchen Perspektiven sie in ihrem Gesamturteil den Vorzug geben. Dass diese Kapitalströme seit Monaten zunehmend in Rohstoffe gehen, dürfte die Unterscheidung nicht leichter machen. Ob nun als Inflation-Hedge oder als Lageraufbau einer anspringenden Konjunktur - hier ist wohl noch etwas Geduld gefragt.

