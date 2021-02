Andersen Global expandiert im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Kanzlei Higgs Johnson in die Bahamas und erweitert damit die geografische Reichweite des Unternehmens im östlichen Karibikraum.

Die 1948 gegründete Kanzlei Higgs Johnson, die regelmäßig Auszeichnungen von Chambers Partners, Legal 500 und IFLR 1000erhält, wird von Senior Partner Philip C. Dunkley, QC geleitet. Die Kanzlei, die 19 Partner und 80 Mitarbeiter beschäftigt, bietet Rechts-, Unternehmens- und Treuhanddienstleistungen für eine breites Spektrum an Kunden, darunter globale Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsfirmen, Finanzinstitute, Treuhandgesellschaften, multinationale Konzerne und vermögende Privatpersonen. Mit Büros in New Providence, Grand Bahama und Abaco arbeitet die Kanzlei branchenübergreifend und verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Handel, Finanzen, geistiges Eigentum, Rechtsstreitigkeiten, Privatkundenbetreuung, Insolvenz und Unternehmensrestrukturierung, Immobilien, Wertpapiere und Investmentfonds, Schifffahrt und Luftfahrt.

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Klienten ein Höchstmaß an Service verdienen", sagte Philip. "Um die Erwartungen unserer Klienten zu übertreffen, fördern wir das Verantwortungsbewusstsein und wahren Transparenz beim Behandeln ihrer Angelegenheiten. Seit über 70 Jahren sind wir dafür bekannt, unseren Klienten hochwertige und zuverlässige Dienstleistungen zu bieten. Diese Zusammenarbeit stärkt noch weiter unser Engagement, die Bedürfnisse unserer Klienten zu erfüllen, und bietet uns zusätzliche Möglichkeiten, weltweit Best-in-Class-Lösungen anzubieten."

"Higgs Johnson ist nicht nur eine der größten Kanzleien auf den Bahamas, sondern auch seit vielen Jahren als branchenführend und kompetent anerkannt", wie Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, lobend bemerkt. "Der klientenorientierte Ansatz und das Engagement für hervorragende Leistungen passen ausgezeichnet zu den Werten und der Kultur unseres Unternehmens. Ich bin sicher, dass wir unseren Kunden auf den Bahamas und auf der ganzen Welt durch unsere Synergien makellose Lösungen bieten werden."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 251 Standorten vertreten.

