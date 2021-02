Die beiden Luftfahrtgiganten sind längst nicht nur noch die beiden Mitglieder des Duopols der Luftfahrt. Nein, die Rivalität gewinnt gerade durch die politische Auseinandersetzung zwischen Europa und der USA immer weiter an Brisanz. So sind die Staatshilfen, Subventionen und Korruptionsvorwürfe Ursache eines jahrzehntelangen Streits zwischen der USA und Europa. Besonders deutsche und französische Produkte sind aufgrund ihrer Relevanz für Airbus immer wieder von Sanktionen betroffen. Die 2020 verhängten Strafzölle auf europäische Waren entsprachen einem Volumen von 7,5 bis 8 Milliarden Euro.Der amerikanische Riese?Boeing wurde bereits 1916 von dem Sohn eines deutschen Auswanderers in Seattle im Bundesstaat Washington gegründet. Mit einer Marktkapitalisierung von 101,5 Milliarden Euro und 2019 mit einem Umsatz von 76,7 Milliarden Euro galt Boeing über Jahre als DER Flugzeughersteller. Doch die Vormachtstellung bröckelt bereits seit den 2000er-Jahren und gerade in den Jahren 2019 und 2020 scheint der europäische Konkurrent förmlich einteilt. Darüber hinaus ist Boeing mit einer Nettoverschuldung von 50,40 Milliarden US-Dollar nicht gerade der Inbegriff der Liquidität.

