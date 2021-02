Auszeichnung mit AWS-Kompetenz betont die Erfahrungen des Unternehmens beim Aufbau innovativer, kosteneffizienter und sicherer Lösungen für Gesundheitsdienstleister und Zahlende im Gesundheitswesen

SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung und Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner, hat den AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung (AWS Healthcare Competency) erreicht. Diese Bezeichnung erkennt die fundierte Expertise von SoftServe im Aufbau von Lösungen für Zahlende im Gesundheitswesen und Dienstleister an, die klinische Daten sicher speichern, verarbeiten, übertragen und analysieren. SoftServe ist nun Mitglied einer ausgewählten Gruppe des AWS Partner Network (APN), die den AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung erreicht haben.

"Die Auszeichnung mit dem AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung ist ein Beweis für die Fähigkeit von SoftServe, Bemühungen hinsichtlich der Transformation zu beschleunigen, die einzigartigen geschäftlichen Herausforderungen im Gesundheitswesen anzugehen und Kunden anzuleiten, mit ihren Daten messbare Geschäftsergebnisse zu erreichen", sagte Adam Gabrault, EVP of Client Success, Healthcare Life Sciences bei SoftServe. "Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche und durch Nutzung der Agilität und Bandbreite der AWS-Dienste können wir Kosten optimieren, die Produktivität erhöhen und gewährleisten, dass Patienten- und Verwaltungsdaten über das gesamte Gesundheits-Ökosystem hinweg sicher sind."

Der AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung stellt SoftServe als AWS-Partner heraus, der die relevante technische Professionalität und tatsächlichen Kundenerfolg nachgewiesen hat und Lösungen nahtlos gemäß AWS liefert. Um die Auszeichnung zu erreichen, müssen AWS-Partner über bedeutende AWS-Erfahrung verfügen und Lösungen nahtlos gemäß AWS erbringen. AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen von Start-ups bis zu globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Nutzung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach AWS-Partnern mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise zu unterstützen.

MEDHOST ist ein Anbieter marktführender Lösungen für Unternehmen, Abteilungen und im Gesundheitswesen engagierte Einrichtungen und versorgt mehr als 1.100 Stellen im Gesundheitswesen. SoftServe unterstützte MEDHOST bei der Entwicklung einer Online-Lösung für personenbezogene Gesundheitsdatensätze, die darauf ausgerichtet ist, patienten- und anbieterbezogene Aufgaben und Kommunikation zu automatisieren und zu vereinfachen. Diese Lösung liefert Patienten und ihren Betreuern Online-Zugang zu personenbezogenen Gesundheitsdatensätzen und entsprechende Werkzeuge für die einfachere und schnellere Interaktion mit Gesundheitsanbietern.

"Eine moderne Cloud-Plattform in der Gesundheitsversorgung erfordert vielerlei Fähigkeiten, ein Verständnis für den Kunden-Workflow, für AWS-Technologien und für die DevOps-Werkzeuge", sagte Pandian Velayutham, Director of Engineering von MEDHOST. "Über die Partnerschaft von MEDHOST und SoftServe konnten wir diese Herausforderungen bei der Modernisierung unserer Plattform besser überwinden."

SoftServe ermöglicht es Einrichtungen aus Gesundheit und Life Sciences, Innovationen und den Wert der Einrichtungen durch effektive Strategien und individuelle Lösungen auf der Grundlage von speziellen Zielen und Prioritäten, des Patientenbedarfs, von Erwartungen und technologischen Fähigkeiten voranzubringen. Besuchen Sie die SoftServe AWS-Gesundheitsseite, um mehr zu erfahren.

Über SoftServe

SoftServe ist Experte im digitalen Sektor, der auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

